Noslin dopo Ajax-Lazio: «Baroni mi vuole fresco per l’Inter!»

Tijjani Noslin è rimasto in panchina nella partita tra Ajax e Lazio, ma probabilmente sarà titolare contro l’Inter. Le sue parole su Ziggo Sport in vista del match di lunedì.

DELUSIONE – Tijjani Noslin non ha apprezzato molto la scelta dell’allenatore Marco Baroni di lasciarlo in panchina nella partita in cui affrontava il suo passato. L’Ajax e Amsterdam sono parte della storia del calciatore ex Verona, che adesso sta brillando con la maglia biancoceleste. Protagonista assoluto nelle due sfide con il Napoli con la tripletta in Coppa Italia e l’assist decisivo in campionato. Lunedì probabilmente sarà titolare contro l’Inter.

Noslin, le parole in vista dell’Inter

L’INTERVENTO – Taty Castellanos non ci sarà nell’attacco della Lazio, è squalificato. Al suo posto è pronto Noslin, che ha detto: «Speravo di poter entrare, ma sono più che felice di aver vinto. Mister Baroni mi ha detto che voleva tenermi fresco in vista della partita di lunedì, contro l’Inter. Spero di poterla giocare quella partita, ma vedremo poi come andrà. Lo spero. Rispetto sempre le scelte dell’allenatore e sono davvero felice di essere qui. Mi sarebbe piaciuto giocare contro l’Ajax, ma va bene così. Non so se sono nel miglior momento della mia carriera, ma sto continuando a migliorare»