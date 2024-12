Noriega: «Il Monterrey ha un obiettivo chiaro. Seri e responsabili». Inter avvisata

Eduardo Noriega, Presidente del Monterrey, è tornato a parlare del sorteggio dei gironi del Mondiale per Club, con l’Inter tra le sfidanti della sua squadra.

LE DICHIARAZIONI – Eduardo Noriega si è nuovamente pronunciato sui futuri impegni nel Mondiale per Club del suo Monterrey contro varie rivali, tra cui l’Inter. Al ritorno in Messico dai sorteggi, Noriega si è così espresso sul punto: «Il club ha prestigio. Si è guadagnato un nome grazie alla sua partecipazione alle competizioni internazionali, a ciò che ha costruito in termini di infrastrutture, al suo bellissimo stadio e ai suoi calciatori. Noi siamo già conosciuti, ma spero che lo saremo ancora di più dopo la competizione mondiale. Vogliamo dare qualcosa di cui parlare».

Noriega sull’obiettivo del Monterrey contro Inter, River Plate e Urawa Red Diamonds

LA CONVINZIONE – Noriega ha poi proseguito indicando il modo in cui il suo Monterrey dovrà approcciare alla competizione per trarne i frutti sperati: «Dobbiamo essere seri e responsabili per cercare di competere al meglio. Questo sarà il nostro obiettivo. Mentre saremo nella competizione, potremmo attirare l’attenzione e andare il più lontano possibile, passo passo passo, con coscienza, con tranquillità».