Noriega (Pres. Monterrey): «Inter? Allegria e orgoglio, qui tutte top»

Il presidente del Monterrey, Noriega, ha parlato del sorteggio del Mondiale per Club di Miami. Il club messicano affronterà l’Inter nella prima partita della fase a gironi.

ORGOGLIO – Jose Antonio Noriega, presidente del Monterrey, prima rivale dell’Inter al Mondiale per Club 2025, ha commentato il sorteggio di Miami: «Essere presenti al primo Mondiale per Club della storia con 32 squadre è un orgoglio e una responsabilità. Dobbiamo prendere la cosa sul serio e far sentire e vedere il nome del Monterrey Soccer Club in modo molto positivo. Si tratta di una grande occasione perché andremo ad affrontare contro le squadre più forti del mondo». L’Inter affronterà proprio la squadra messicana all’esordio nella grande competizione che si terrà in estate negli Stati Uniti.

Il presidente del Monterrey Noriega verso l’Inter e non solo

ALLEGRIA – Ancora il presidente Noriega sulle partite che il Monterrey affronterà, non solo la prima contro l’Inter, ma anche contro River Plate e Urawa Red Diamonds. Le sue parole: «Per noi deve essere un motivo di orgoglio già partecipare a questo torneo e dobbiamo guardare di partita in partita, già contro la prima rivale, che sarà una prima volta storica per noi. Giochiamo con allegria, orgoglio come facciamo sempre partita per partita, minuto per minuto».