Non solo Marotta, Inter al completo per l’apertura del calciomercato

Oggi è serata di gala a Rimini, dove si apre ufficialmente il calciomercato estivo per la stagione 2021-2022. Al Grand Hotel presente non solo Marotta, che ha parlato anche in serata (vedi articolo), ma tutto lo stato maggiore dell’Inter.

SUL PEZZO – L’Inter presenza coi suoi dirigenti all’apertura ufficiale del calciomercato. Con Giuseppe Marotta ci sono anche il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin. Tutti e tre hanno partecipato alle attività di serata, col primo che si è fermato a rilasciare dichiarazioni (qui la parte sul mercato). Ausilio, invece, ha preso parte a un talk show, dove ha ironizzato con Adriano Galliani su alcune situazioni del passato, da Geoffrey Kondogbia a Matteo Pessina. Per l’Inter ora il calciomercato entra nel vivo, non solo su Achraf Hakimi in uscita direzione PSG.