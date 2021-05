Non solo Bastoni: l’Inter programma altri tre rinnovi – Sky

Alessandro Bastoni ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2024. E i nerazzurri hanno in programma altri tre rinnovi. Ecco i nomi che riporta “Sky Sport”.

PROGRAMMI CHIARI – Alessandro Bastoni sarà un giocatore dell’Inter fino al 2024, dopo il rinnovo dei giorni scorsi. Un’operazione che i nerazzurri programmavano da tempo, arrivata a compimento dopo la vittoria dello Scudetto. E non sarà l’unico prolungamento che la dirigenza di Viale della Liberazione intende concludere. Nelle prossime settimane, infatti, sono in programma altri tre rinnovi, volti a blindare tre punti fissi della formazione Campione d’Italia. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, si tratta innanzitutto di Marcelo Brozovic, in scadenza nel 2022, di Lautaro Martinez (2023) e Nicolò Barella (2024). L’Inter vuole blindare questi tre giocatori, preservando il valore della propria rosa.