Noel Gallagher: «Se vinciamo e Haaland fa 3 gol esco in mutande»

Noel Gallagher, ex front-man degli Oasis e grande tifoso del Manchester City, ha detto la sua su Haaland sulla finale di Champions League contro l’Inter. E fa una promessa

PROMESSA − Dopo aver sottovalutato l’Inter (vedi articolo), Noel Gallagher – ex leader degli Oasis – ha parlato ai canali ufficiali del Manchester City: «È un ragazzo adorabile e ha un sorriso bellissimo e grande e sembra proprio un bambino grande e felice. Non sarò a Istanbul ma guarderò la partita in un bar di San Diego dopo il concerto. Se il City vince e Haaland segna una tripletta, andrò in giro in mutande. Devo dire che la delusione che mi è venuta addosso dopo la finale di Champions League contro il Chelsea è stata la peggiore che abbia mai provato da tifoso del Manchester City. Se non vinciamo di nuovo sarà grande delusione».