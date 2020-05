Nodo contratti, Aic preoccupata: situazione con varie spine – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” spiega i problemi coi contratti in scadenza. La Fifa lavora, ma l’Aic è preoccupata.

MOSSA FIFA NON BASTA – Nel mondo del calcio c’è ancora da risolvere la grana contratti. Oggi la Fifa farà il punto. Da escludere possa tirare fuori una norma che sani tutti i casi. Infantino ha sistemato la vicenda dal punto di vista della giurisdizione sportiva allungando la stagione 2019-2020, facendola diventare ove serve di 14 mesi. Per quanto riguarda il rapporto tra club e giocatore o tra due società invece devono essere le parti ad arrivare a un prolungamento di 2 mesi del vincolo. Altrimenti varrà quello che stabilirà l’accordo in essere, ovvero divorzio al 30 giugno.

CASI SPINOSI – L’Aic è consapevole che senza una norma universalmente valida conteranno i rapporti tra club e quelli che i dirigenti hanno coi loro dipendenti. Tanto per fare un esempio: Petagna finirà la stagione alla Spal? Lui non ha dubbi, ma serve l’ok di De Laurentiis che lo ha aquistato a gennaio. E se si ferma a Ferrara quale stipendio avrà fino al 31 agosto? Quello attuale o quello doppio che prenderebbe a Napoli per due mesi solo per allenarsi (non potrebbe infatti giocare per gli azzurri)? Coi prestiti è ancora più complesso perché serve trovare un’intesa a tre.