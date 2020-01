Nocerino: “Inter, con Vidal sei da scudetto! Conte? impressionante”

L’Inter è alla ricerca di un centrocampista, ed il candidato numero uno è Arturo Vidal. Il calciatore è ben conosciuto e stimato da Antonio Conte. Antonio Nocerino, ex calciatore, sulle frequenze di “TMW Radio” si esprime a proposito del possibile arrivo all’Inter del cileno. Una battuta, infine, sull’apporto di Antonio Conte alla causa nerazzurra.

GUERRIERO – L’Inter colmerebbe il gap con la Juventus acquistando Arturo Vidal, ne è convinto Antonio Nocerino. Ecco le parole dell’ex centrocampista di Milan e Juventus sul cileno: «Vidal? Se l’Inter lo prende si assicura un grande giocatore. Segna quei 5-6 gol che ti fanno la differenza a fine anno. È un giocatore immenso, è un guerriero, non molla mai, è un calciatore che trascina. Prendendolo può colmare il gap con la Juventus».

L’IMPRONTA DI CONTE – Nocerino elogia il lavoro di Antonio Conte in nerazzurro: «E poi ha un allenatore impressionante come Conte, a me piace tantissimo. Quando dicono che un allenatore non fa la differenza, io penso a Conte e dico che lui fa la differenza. Con la stessa squadra che aveva Mourinho ha vinto con il Chelsea. Con la stessa squadra di Spalletti sta facendo un campionato impressionante (42 punti in 17 gare, ndr)».