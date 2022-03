Nocerino: «Crisi Inter? Inzaghi incide ma lui non gioca. Rosa la più completa»

Nocerino non vuole gettare tutte le colpe addosso a Inzaghi per questi ultimi due mesi disastrosi dell’Inter. In collegamento con Calcio Weekend su Sportitalia, l’ex centrocampista valuta anche i calciatori.

COLPA IN PANCHINA? – Antonio Nocerino dà un po’ di responsabilità a Simone Inzaghi per il crollo dell’Inter: «Incide, come incidono i calciatori perché poi in campo vanno loro. Ovviamente l’allenatore non gioca. Io penso che è proprio il momento, che magari può essere una situazione un po’ così, però in campo ci vanno i calciatori. Ovviamente stiamo parlando di una rosa che, a mio avviso, assieme alla Juventus è la più completa a livello di qualità in ogni ruolo: è fortissima. L’allenatore ha le sue responsabilità, però anche i calciatori che vanno in campo hanno le loro. È un momento che è così, però io mi soffermo su Milan, Napoli e la Juventus stessa che mette pressione: hanno guadagnato tantissimi punti, va dato merito a queste squadre che nonostante il passo falso dell’Inter hanno vinto».

FORTE COMUNQUE – Nocerino ritiene che l’Inter resti valida: «Ha fatto due partite col Liverpool impressionanti, a mio avviso non meritava di uscire perché ha giocato meglio. Il valore c’è, i giocatori ci sono e l’allenatore è sempre lo stesso. Ci sta che perdi, ci sono dei passi falsi e gli altri ne approfittano. Io ho perso uno scudetto con sette-otto punti di vantaggio, purtroppo sono annate dove l’unica cosa da fare è cercare di trovare più energie positive possibili per cercare di vincerle tutte fino alla fine».