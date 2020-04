Nocerino: “Cassano dal Milan all’Inter? Realizzato un sogno! O forse…”

Antonio Nocerino, ex giocatore tra le altre di Palermo, Milan e Parma, nel corso di una diretta Instagram con il giornalista Mauro Suma – noto tifoso milanista -, ha parlato del passaggio dal Milan all’Inter dell’ex compagno di squadra Antonio Cassano.

SU CASSANO – Antonio Nocerino non riesce a spiegare il perché del passaggio di Antonio Cassano dal Milan all’Inter, e cerca di dare una sua interpretazione: «Antonio deve tanto al Milan per quello che ha fatto per lui. Il suo addio al Milan per andare all’Inter? Onestamente non saprei dare una spiegazione, secondo me perché a detta sua, dato che si è sempre detto tifoso dell’Inter, probabilmente aveva intenzione di realizzare il suo sogno. Forse vedeva un progetto migliore».