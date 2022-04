Nocerino: «Barella uno dei migliori! Onana? Non facile ricominciare»

Nocerino – ex Palermo e Milan -, ha parlato del nuovo portiere dell’Inter, André Onana, e della stagione di Nicolò Barella. Di seguito la sua intervista a Calciomercato.com.

NUOVO PORTIERE – Antonio Nocerino in un’intervista ha detto la sua riguardo il nuovo portiere dell’Inter: «Andrè Onana è un grande portiere. Lo seguo da un po’ e mi piace, ha personalità e sa giocare con i piedi. Oggi vive un momento particolare, non è facile ricominciare dopo un periodo di inattività. Ma penso che se uno come Buffon abbia potuto fare il secondo, possa farlo anche Samir. Avere due giocatori così può essere solo un bene per l’Inter».

SU BARELLA – Nocerino poi ha concluso parlando anche del centrocampista nerazzurro: «Nicolò Barella è uno dei migliori in Italia, ma spero che possa fare qualche gol in più. Li ha nelle gambe e glielo auguro. Credo che quest’anno, insieme a Tonali, sia stato il centrocampista con il rendimento più alto».

Fonte: Calciomercato.com – Michele Antonelli