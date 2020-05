Nobili (Dep. Italia Viva): “In preparazione DPCM per stop definitivo a calcio”

STOP – Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, attraverso un post su Twitter, ha parlato del possibile stop definitivo al calcio in Italia. Queste le parole del deputato: “Pare sia in preparazione l’ennesimo DPCM per bloccare in maniera definitiva il calcio. Nonostante le regioni abbiano dato ok ad allenamenti e parere unanime di Federcalcio, Lega, AssoCalciatori per ripartenza. Sarebbe l’ennesima violenza al Parlamento e all’autonomia dello sport”.