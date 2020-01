Nobile: “Inter, Conte mai soddisfatto. Brozovic? Se ne andrÃ !”

Nobile: “Inter, Conte mai soddisfatto. Brozovic? Se ne andrà!”

Antonio Conte sembra non essere mai soddisfatto del mercato operato dalle sue squadre. Una fattispecie già verificatasi sia alla Juventus, sia al Chelsea. Ne ha parlato Salvatore Nobile ai microfoni di “Radio Sportiva”, sganciando anche un’indiscrezione pesante su Brozovic.

SEMPRE SUL PEZZO – Antonio Conte non sembra troppo soddisfatto dal mercato svolto dall’Inter nel mese di gennaio (queste le sue parole). Nonostante gli arrivi di Ashley Young, Victor Moses e di Christian Eriksen (osannato ieri a San Siro), il tecnico ritiene che manchi ancora qualcosa alla rosa, per puntare definitivamente al titolo. Un’incapacità quasi cronica di trovare soddisfazione, come confermato da Salvatore Nobile. L’ex difensore, con 38 presenze in nerazzurro tra 1987 e 1988, ha commentato così: «Per una concorrenza diretta, posso dire che Antonio non sarà mai soddisfatto perché è sempre alla ricerca di qualcosa di meglio. Dovremo sopportarlo e supportarlo, è fatto così».

RUOLO DI ERIKSEN – Nobile ha poi parlato del possibile ruolo di Eriksen nell’undici nerazzurro: Conte inserirà il trequartista per collegare meglio i reparti? Questa la risposta dell’ex difensore: «Per le scelte che sono state fatte, è palese. Eriksen è il classico trequartista che sa mandare i compagni di squadra a rete. Forse il cambio di modulo può essere la sorpresa, occhio anche al 4-3-3».

BROZOVIC – Infine, Nobile si lascia andare ad un’indiscrezione di mercato che ha dell’incredibile: «Se non ho letto male la situazione, Brozovic se ne andrà la prossima estate».