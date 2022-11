No alla violenza sulle donne: il significato dietro al video lanciato dall’Inter!

L’Inter si è mossa in prima linea contro la violenza sulle donne lanciando sui propri canali social un video molto indicativo (clicca QUI per vederlo). Protagoniste quattro giocatrici della squadra femminile. Il significato che c’è dietro non è assolutamente banale

LA SPIEGAZIONE − L’idea del video nasce dal concetto che a chi subisce una violenza (sia essa fisica o verbale) questa rimane addosso come una seconda pelle. Da qui abbiamo associato quella con la nostra “seconda pelle”, quindi la maglia da gioco. Le quattro giocatrici coinvolte nel video infatti hanno una forma di violenza verbale stampata sulla maglia al posto del loro nome. Il messaggio che abbiamo voluto esprimere è quello di unire le forze per combattere insieme ogni giorno ogni forma di violenza.