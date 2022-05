Nista: «Errore Radu non determinante per lo Scudetto, l’Inter ha rallentato»

L’ex portiere e preparatore dei portieri anche dell’Inter, Alessandro Nista, è ritornato sulla lotta Scudetto tra Milan e nerazzurri. Il suo commento sull’errore di Radu a Bologna

SCUDETTO − L’intervento di Nista su Milan news sulla lotta al titolo terminata appena una settimana fa: «Si parla tanto dell’errore di Radu a Bologna. Secondo me non è stato un errore determinante ai fini dello scudetto. L’Inter aveva rallentato la marcia nel girone di ritorno in termini di risultati in modo evidente. E’ sempre stato un discorso universale, dell’errore del portiere ci si ricorda sempre più facilmente».