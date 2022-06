Nike e i rischi ambientali: stesso kit per due anni. Anche l’Inter presente

L’Inter si appresta a ultimare gli ultimi colpi di mercato per la prossima stagione. Il ritiro non è ancora iniziato così come la nuova maglia targata Nike non è stata presentata. Intanto però dalla Francia arriva un’indiscrezione su un’iniziativa.

INIZIATIVA – L’Inter si appresta ad affrontare la prossima stagione tra un colpo di mercato e l’altro. Non è stata ancora svelata quale sarà la nuova maglia che indosseranno i nerazzurri ma intanto, dalla Francia, arriva un’indiscrezione sulla Nike. Secondo l’Equipe infatti, il colosso americano starebbe pensando di imporre ai vari top club europei, tra cui anche l’Inter, l’iniziativa di utilizzare lo stesso kit per due stagioni consecutive. Questo per sensibilizzare le persone sui rischi ambientali dell’industria tessile. Un’iniziativa sicuramente importante per il pianeta.

Fonte: Equipe