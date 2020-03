Niente Inter-Sassuolo, piano lavoro resta lo stesso. Il punto su Sensi – Sky

Condividi questo articolo

“Sky Sport” ha spiegato il programma di lavoro dei nerazzurri della mancata gara Inter-Sassuolo a seguito del decreto che ferma la Serie A fino al 3 aprile e le condizioni di Sensi

PREPARAZIONE – Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, il fatto che domenica non si giocherà Inter-Sassuolo e neppure alcun’altra partita di Serie A fino al 3 aprile non ha (almeno per ora) alcuna ripercussione sul piano di lavoro dell’Inter. Il programma dunque non cambia, in vista soprattutto del fatto che giovedì si disputerà Inter-Getafe di Europa League. Mentre per quanto riguarda le condizioni di Stefano Sensi, esse saranno valutate nel pomeriggio quanto si terrà l’allenamento.