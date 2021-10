Nicolato: «Serie A? Il livello rispecchia condizione economica. I favoriti…»

Paolo Nicolato, allenatore dell’Italia Under-21, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A

FAVORITI – Paolo Nicolato ha parlato così della lotta scudetto in Serie A: «Lotta scudetto in Serie A? Il Napoli può farcela, c’è una continuità di progetto e Spalletti può farcela. Il nostro campionato ha un livello che rispecchia la condizione economica dei club che sono in sofferenza. Gli altri Paesi hanno un vantaggio finanziario che si rispecchia nelle qualità dei calciatori».

Fonte: Marco Bo – Tuttosport