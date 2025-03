Nicolato certo (CT Italia U21): «Raspadori? Uno così manca all’Inter!»

Nicolato, CT dell’Italia Under 21, ha parlato di Giacomo Raspadori, giocatore che ha allenato nelle nazionali giovanili. Poi qualche battuta anche su Frattesi. Asse Inter-Napoli caldo.

INTELLIGENTE – Giacomo Raspadori è finito nel mirino dell’Inter. Il CT dell’Under 21 Paolo Nicolato parla così dell’attaccante oggi al Napoli: «A me ricorda i giocatori spagnoli per la sua tecnica, per questo pure come falso nueve va benissimo. In un calcio manovrato, di possesso, di combinazioni lui è fortissimo. Ha tecnica, capisce il gioco e le giocate».

COMPLETAMENTO – Poi Nicolato non ha dubbi: «Andrebbe a completare il parco attaccanti dell’Inter. Davanti i nerazzurri sono fortissimi, ma forse Raspadori andrebbe a completare la squadra: la rosa attuale un giocatore come lui oggi non ce l’ha».

FRATTESI – Allo stesso tempo, Nicolato si è riferito a Davide Frattesi: «Lui è stato uno dei giocatori più importanti per la mia carriera, in particolare in nazionale. L’ho avuto tanti anni, dall’Under 18, all’Under 21. Mi ha sempre regalato grandi soddisfazioni. Parliamo di una mezzala di grande inserimento e gamba, uno che segna con continuità grazie alle sue caratteristiche. È un ragazzo splendido su cui puoi appoggiarti. Stai sicuro che ti dà sempre il 100%. Il suo entusiasmo, la sua voglia di dare sempre tutto, quella di esprimersi, Frattesi è uno dei giocatori a cui mi sono legato di più nei miei anni in nazionale ed è stata una cosa reciproca. Abbiamo centrato traguardi importanti».

ASSE INTER-NAPOLI – Nicolato promuove l’ipotetico scambio tra le due squadre: ossia Raspadori in nerazzurro e Frattesi sotto il Vesuvio: «Io credo che potrebbe essere uno scambio intelligente».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna