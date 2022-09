Nicola: «Pirola fa solo il braccetto, può crescere! Lecce dal 1′? Vedremo!»

Davide Nicola, alla vigilia di Salernitana-Lecce, si è espresso anche su Lorenzo Pirola. Il difensore, arrivato dall’Inter in estate, può giocare titolare al Via del Mare

CHANCE − Nicola in conferenza stampa si è espresso anche sul prestito Inter: «In questo momento, non avendo ancora Lovato né Fazio ho provato sia Gyomber sia Pirola. Abbiamo l’allenamento domattina e decideremo. Fa esclusivamente il braccetto, è ancora molto giovane e avrà tempo di migliorarsi anche in altri ruoli. Io scelgo in base alle caratteristiche dell’avversario e al momento del singolo giocatore e a quello che penso possa accadere in partita».