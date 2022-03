Nicola: «Juventus, come a Milano con l’Inter. Mi aspetto molto»

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Salernitana. Il tecnico dei campani ha spiegato ciò che si aspetta dai suoi, prendendo come esempio anche la partita di Milano contro l’Inter.

GRANDI SFIDE – Davide Nicola ha parlato in questi termini alla vigilia di Juventus-Salernitana: «Una partita del genere si prepara come tutte le altre. Quando si affronta un certo tipo di squadre gli stimoli sono automatici. Potremo capire che livello abbiamo raggiunto. Domani occorrerà coraggio, misto a equilibrio, proprio come a Milano con l’Inter. Mi aspetto molto dai miei giocatori».