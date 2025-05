Nicola: «Faremo la nostra partita perché siamo persone serie!»

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, rassicura sulla posizione dei suoi e sulla partita contro il Napoli al Maradona. L’Inter ascolta il mister.

Quanto è difficile tornare in campo 5 giorni dopo la salvezza?

La domanda è coerente con tutte le volte che me l’avete fatta: rispondo allo stesso modo. Cinque giorni sono sufficienti per preparare la partita. Il campo è difficile, l’avversario è di grande valore e faremo il nostro meglio perché il campionato non è finito e questa è la nostra mentalità. Abbiamo problemi con gli infortuni da tempo, almeno nell’ultimo mese. Gaetano è andato tutto bene, ci siamo sentiti e non ci sarà. Caprile non ci sarà, si è fatto male col Venezia e ha giocato comunque. Aveva una fasciatura sulla coscia, una distrazione di primo o secondo grado. Luvumbo ha problemi legati alla fatica e alla tensione della partita. Pavoletti si porta problemi al ginocchio, Zortea invece è sotto accertamento. Se sta bene ci conterò dall’inizio, altrimenti ci sarà qualcun altro. Sappiamo che è una partita importante, c’è una storia dietro. Daremo tutto quello che abbiamo, non bisogna mai dimenticare che la disputa è tra Napoli e Inter. Non tra Cagliari e Como. Noi faremo la nostra partita perché siamo persone serie.

Il futuro di Nicola? A Cagliari?

Io sono venuto per costruire qualcosa. Se parlassi del mio futuro ora non sarei concentrato sulla partita. Appena finisce il campionato ci incontreremo con la società, sarà più facile valutare tutte le cose. Ci sono cose da migliorare, vogliamo farlo, ma non posso farlo ora perché sono concentrato sul Napoli.

Mina e Luperto come stanno?

Erano infortunati e li abbiamo recuperati col Venezia. Non sono in condizione perfettamente, però hanno giocato e sono disponibili. Li troveremo in campo, ho bisogno di schierare una formazione che possa quantomeno essere competitiva per cercare di fare la nostra partita. L’organizzazione, la dedizione, la voglia, ci portano a fare una partita per dare il meglio di noi stessi. Abbiamo raggiunto l’obiettivo ma cerchiamo di migliorarci.

Nicola e la pressione mediatica data da Inter e Napoli

Como e Cagliari, quanto ha dato fastidio questo?

Non ce l’ho con qualcuno, è una considerazione mia rispetto a ciò che si pensa quotidianamente. Il Cagliari farà il suo meglio e il suo massimo, siamo professionisti interessati. Gli altri pensino ai loro obiettivi e facciano il loro, no ci teniamo a questa partita.