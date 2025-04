Nicola ci crede: «A Milano contro l’Inter con idee, voglia e coraggio»

TAPPA MILANO – Il Cagliari ha trovato un buon punto oggi a Empoli nello scontro diretto contro la squadra allenata da Roberto D’Aversa. In sala stampa, Davide Nicola, tecnico dei sardi, ha analizzato il match proiettandosi immediatamente alla prossima partita contro l’Inter in campionato: «Dobbiamo mantenere sempre la mentalità avuta sinora, a volta fai bene e altre meno. Chi non prova l’esperienza di giocare per la salvezza magari capisce poco quanto sia dura fare gare pesanti come quella di oggi. Dobbiamo guardare alla crescita di squadra e a tanti aspetti positivi di questo match. Abbiamo ora due gare molto difficili, come sempre quando trovi formazioni tanto forti e blasonate, andiamo avanti una alla volta e come sempre metteremo in campo idee, voglia, coraggio di esprimere noi stessi anche a Milano».

RISPOSTE – Il match tra Inter e Cagliari è in programma sabato alle ore 18. I nerazzurri, martedì impegnati in Champions League contro il Bayern Monaco, saranno chiamati a rispondere immediatamente dopo il pareggio beffardo, arrivato nella giornata di ieri contro il Parma dell’ex Cristian Chivu allo Stadio Tardini.