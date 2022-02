Nicola ‘avvisa’ l’Inter: «Siamo squadra viva, ancora margini per migliorare»

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio tra Salernitana e Bologna nella giornata di oggi. Il tecnico della squadra campana ha sottolineato i miglioramenti dei suoi, in vista anche della gara di venerdì prossimo contro l’Inter.

SQUADRA VIVA – Davide Nicola ha parlato così della sua Salernitana, anche in vista della prossima gara a San Siro contro l’Inter: «Questa prestazione dimostra che abbiamo intrapreso un nuovo percorso, siamo una squadra viva. La squadra sta dimostrando coraggio ed è l’unica strada per cercare di raggiungere un obiettivo davvero difficile. I ragazzi devono pensare a lavorare come stanno facendo, è una rincorsa stimolante. Dobbiamo voler migliorare ancora di più, ci sono i margini per farlo».