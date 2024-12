Nicola a -6 dall’Inter: «Niente isterismi. Mina? Qualche problemino»

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Cagliari contro il Venezia. Il tecnico ha fatto il punto anche sul prossimo futuro, con anche la sfida contro l’Inter in programma il prossimo sabato

LAVORO – Davide Nicola ha parlato dopo la sconfitta del Cagliari contro il Venezia. Fiducia nel lavoro, in vista anche della gara di sabato contro l’Inter: «Stiamo lavorando molto sull’attenzione e sulla capacità di essere sempre in partita. Non dobbiamo innervosrisci e perdere la calma dopo aver subito lo svantaggio. Dobbiamo crescere e capire che nel calcio ci sono tante variabili. Andiamo avanti con fiducia e capacità di lavorare e migliorare, dobbiamo farlo senza isterismi o eccessi. Non dimentico nessuno, tutti sono importanti e le scelte dipendono dalle partite».

Davide Nicola dopo la sconfitta del Cagliari col Venezia: calma in vista dell’Inter

EQUILIBRIO E MENTALITÀ – Sempre in vista della prossima gara contro l’Inter, Davide Nicola ha proseguito così la sua analisi sul momento del Cagliari: «Questo lavoro, sia allenare che giocare, non si può fare pensando troppo avanti nel futuro. Dobbiamo lavorare senza mollare. Questa squadra ha i mezzi per ottenere ciò che merita, il problema del gol va visto in modo costruttivo. Mina ha qualche problemino al polpaccio, speriamo che non sia nulla di grave. Abbiamo vinto degli scontri diretti e ne abbiamo anche persi, andiamo avanti con la nostra mentalità perché a lungo pagherà».