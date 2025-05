Nico Paz sicuro: «A Como mi trovo bene! Ambizioso per il futuro»

Intervenuto sul quattordicesimo episodio di Champions of Made in Italy, il format della Lega Serie A disponibile su YouTube, Nico Paz è tornato a parlare del suo legame con Como e con il club.

LAVORO – In una lunga chiacchierata sul canale ufficiale della Serie A su Yotube, Nico Paz è tornato a parlare del suo legame con Como, e dei prossimi sogni. Queste le parole dell’argentino: «Se gioco a calcio è merito di papà, lo seguivo in tutti gli stadi, ho sempre amato questo sport. Sono solo agli inizi della mia carriera, ho 20 anni ma ho già vissuto momenti molto belli che senza dubbio non dimenticherò mai. Il debutto con il Real Madrid è la cosa più bella della mia vita. O anche poter giocare con Messi è stato incredibile ed è qualcosa che non dimenticherò mai».

SOGNI – Nico Paz poi, si sofferma sul calcio italiano e sull’esperienza a Como: «Quest’anno che ho vissuto al Como è stato molto bello, la città è tranquilla e la gente è rispettosa. Sono entusiasti per la stagione che stiamo facendo, vivono di calcio. Non mi posso lamentare di nulla. Adoro vivere qui, sono molto felice. Il club sta crescendo molto. È un onore per me poter rappresentare un club così. I ragazzi che sono qui da più tempo ci insegnano cosa vuol dire questo club. Voglio continuare su questa strada. Ho tanti sogni, ma uno di questo è portare il Como più in alto possibile. La cosa che più differenzia la Serie A è la parte difensiva. Si marca molto a uomo, i giocatori sono intensi e per i giocatori di qualità è più difficile giocare»