Nico Paz, Nesti: «So come può servire a Inzaghi. Inter, occhi anche su un altro!»

L’Inter si prepara a salutare sul campo il 2024 e ad accogliere la prima sessione di mercato del 2025. Proprio in quest’ottica il giornalista Carlo Nesti dice la propria sul giovane del Como Nico Paz, e non solo.

PRESENTE E FUTURO – Si è parlato tantissimo di Nico Paz in ottica Inter. Esprime la propria opinione sull’eventuale colpo nerazzurro anche Carlo Nesti: «Nico Paz erede di Mkhitaryan all’Inter? È un giocatore veramente molto interessante dal punto di vista della creatività, della fantasia, dell’imprevedibilità. Ma c’è anche un altro calciatore argentino, di diciassette anni, di cui adesso non si parla ma di cui si è parlato in passato. Si tratta di Franco Mastantuono, che in Argentina viene considerato un talento emergente e sul quale ha messo gli occhi e anche qualcosa di più l’Inter, non per adesso ma per il futuro. Adesso, invece, sarebbe matura la candidatura di Nico Paz, anche perché credo che tatticamente possa servire a Simone Inzaghi».

Nico Paz all’Inter, ma con che impego? Lo spiega Nesti!

UTILIZZO – Carlo Nesti su Radio Sportiva prosegue sull’eventuale utilizzo del giocatore nell’Inter: «Anche se non è contemplato dal suo modulo un trequartista proprio come variante. Nel 3-5-2 ci sono in mezzo dei centrocampisti puri, ma ci sta bene secondo me durante la partita il fatto di poter cambiare. Naturalmente per quello c’è Piotr Zielinski, però forse finora non ha dato quello che si aspettavano a Milano. Per cui, a partita in corso, da inserire alle spalle di Marcus Thuram e Lautaro Martinez nel momento in cui l’Inter è in difficoltà e deve segnare, credo che Nico Paz sarebbe veramente il talento giusto, anche perché molto giovane».