Nicchi: “Serie A, negli stadi vuoti difficile pure per l’arbitro. Basta proteste”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato in esclusiva il numero uno dell’AIA, Marcello Nicchi. Si parla di ripartenza della Serie A e del movimento arbitrale connesso. I primi sussulti, in Coppa Italia, hanno lanciato segnali incoraggianti

START – Gli arbitri sono pronti a ripartire. La Serie A è pronta ad accogliere anche loro: umori, sensazioni, preoccupazioni ed entusiasmo. Lo sottolinea Marcello Nicchi, che dopo le gare di Coppa Italia gonfia il petto: «Gli arbitri hanno dimostrato di essere pronti. In questi mesi sono stati irreprensibili: si sono preparati, hanno lavorato secondo i piani personalizzati di allenamento, con i metodi consentiti. Quando dall’ipotesi si è arrivati alla certezza di riprendere si sono fatti trovare pronti, sani. Hanno fatto i controlli sanitari, il raduno, la preparazione. E ora sono carichissimi, vogliosi di essere i protagonisti in senso positivo di una ripartenza che dopo tante vicissitudini porti tutti ad amare sempre più il calcio, che come si è visto è mancato a tutti».

SENSAZIONI – L’atmosfera degli stadi senza pubblico ridisegna la percezione della Serie A. Lo fa in un modo particolare, che secondo Marcello Nicchi non lascerà i fischietti impassibili: «Quando li ho rincontrati mi hanno manifestato una grande emozione per il fatto che si giocava e si arbitrava in un ambiente surreale: è più difficile farlo in uno stadio vuoto che di fronte a 80 mila persone. È più dura trovare la concentrazione e l’equilibrio, la giusta misura nelle interpretazioni e nel colloquio con i giocatori. Detto questo, direi che meglio non si poteva fare. Buona la prima in Coppa Italia? Beh, è vero che gli arbitri hanno preso le decisioni giuste, ma c’era una collaborazione mai vista prima. Le partite che si sono giocate erano importantissime perché portavano nel mondo il modo di fare degli sportivi italiani e davanti al mondo abbiamo fatto la nostra figura».

SVOLTA – Adesso c’è un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato. La Serie A è già coi motori accesi: «Questi arbitri sono preparati anche a situazioni impensabili fino a ora – sottolinea Nicchi – come sarà questa ripresa con partite praticamente tutti i giorni. Tutti guardano al rettangolo di gioco, i primi esempi positivi dobbiamo darli dal campo. E allora basta con quelle proteste che non servono a niente. Oggi se un arbitro, sbaglia, sbaglia uno-due episodi in una partita. Lasciamolo arbitrare, cominciamo a pensare che anche lui è umano. Oggi poi abbiamo la tecnologia, dalla VAR alla goal line technology, che aiuta… Vorrei non vedere più i capannelli e magari qualche sorriso iin più da parte di tutti».

ORIZZONTI – C’è spazio anche per qualche considerazione sul futuro del movimento arbitrale, in Serie A e non solo. Nicchi affronta il discorso con grande ottimismo: «Vedo un movimento arbitrale forte e cresciuto al quale ho l’obbligo di dare nuovi dirigenti. Ci siamo vicini, quando sarà il momento lascerò ad altri. Prima gli arbitri passavano ad altri mondi, per diventare opinionisti o altro, adesso sempre di più restano in questo ambiente. Abbiamo lavorato duro, anche dopo momenti difficili come calciopoli per crescere e ora dobbiamo mantenere l’AIA al sicuro. Perché una cosa bella fa gola a tutti, a maggior ragione adesso. Nelle disgrazie, si sa, c’è sempre chi si frega le mani: chi gode degli insuccessi. Unificare CAN A e CAN B? C’è tanto lavoro da fare, in questo momento. Spero di avere anche il tempo per questa riunificazione. C’è poi da lavorare anche per il completamento del centro VAR a Coverciano. Ma non mi chieda i tempi, la pandemia ha cambiato davvero tutto».