Nicchi: “Serie A con algoritmo? Speriamo di non averne bisogno”

Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, è stato intercettato dai cronisti presenti al termine del Comitato di Presidenza della FIGC tenutosi questa mattina. Il “capo” degli arbitri italiani ha parlato delle decisioni prese e del famigerato “algoritmo”

LA RIPRESA E L’ALGORITMO – Nicchi parla di come si sta programmando la ripresa dei campionati e si augura che possano arrivare alla loro conclusione: «Abbiamo discusso di cose di carattere economiche e sulla ripresa dei campionati di A, B e C. Lunedì in consiglio federale ogni Lega dirà cosa manca da fare per concludere il campionato. Noi dobbiamo lavorare per il piano A, poi se non va bene ci sono il B e il C. Dobbiamo cercare il modo per finirli i campionati, poi di tutto il resto si può parlare. C’è una buona coesione, siamo tutti vogliosi di dare un contributo. L’algoritmo lo sta preparando la Federazione, viene dichiarata quasi irreprensibile, speriamo di non dover arrivare a quello, ma se c’è bisogno ci arriviamo. L’importante è finire e ricominciare».