Neuhaus: “Inter, segnato nel nostro momento migliore. Gol annullato…”

Florian Neuhaus Borussia Monchengladbach

Florian Neuhaus ha parlato al termine di Borussia Monchengladbach-Inter (2-3). Ecco le parole del tedesco a DAZN Germania.

LOTTA – Florian Neuhaus del Borussia Monchengladbach è velatamente deluso al termine del 2-3 contro l’Inter. Ecco le sue parole: «Credo che abbiamo lottato bene, avevamo la partita in controllo, siamo tornati bene dall’intervallo e volevamo fare il secondo. L’Inter ha segnato nel nostro momento migliore, poi hanno fatto il terzo ma siamo stati bravi e siamo riusciti ad accorciare subito. Il gol annullato? Non ho visto, non lo so. Abbiamo ancora una partita da giocare e daremo tutto per passare. L’Inter è una squadra molto compatta, una caratteristica tipica delle squadre italiane».