Neuer out, Urbig e il grande test! Inter-Bayern Monaco con sorpresa – TS

Manuel Neuer non ci sarà nemmeno nella gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Al suo posto Jonas Urbig di fronte al grande test.

ASSENZA – Manuel Neuer non conosce pace in questo 2025. Dalla partita di andata degli ottavi di finale con il Bayer Leverkusen in portiere non è più tornato in campo e l’infortunio sembra tormentarlo ancor di più del previsto. Il guaio muscolare lo tiene fermo da tempo e il Bayern Monaco si è protetto con l’acquisto di Jonas Urbig a gennaio dal Colonia per un totale di 8 milioni di euro. L’investimento si è rivelato alla fine corretto, anche se i numeri del giovane non sono proprio esaltanti.

Urbig, i numeri prima di Inter-Bayern Monaco

NUMERI – Prima della gara di ritorno dei quarti di finale tra Inter e Bayern Monaco Urbig si presenta con 11 presenze totali. Solo due partite con la porta inviolata, vale a dire gli ottavi di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Più di un gol subito a partita e qualche errore che preoccupa Vincent Kompany, come quello di sabato scorso con il Borussia Dortmund in campionato. Il giovane tedesco è reputato l’erede di Neuer e comunque contro l’Inter non ha fatto male. Domani occuperà nuovamente il ruolo di portiere titolare e avrà enormi responsabilità in uno dei primi grandi test per lui.

fonte: Tuttosport – Giorgio Dusi