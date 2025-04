Neuer out per Inter-Bayern Monaco? Le sensazioni per il ritorno

Manuel Neuer è uno degli infortunati in casa Bayern Monaco. Il portiere ha già saltato l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, dalla BILD arrivano aggiornamenti sulle condizioni.

INFERMERIA – Manuel Neuer è tra gli infortunati del Bayern Monaco di queste settimane. L’infermeria è piena, anche se si sta svuotando. Aleksandar Pavlovic ha recuperato al 100%, Dayot Upamecano ha ricominciato a correre in campo e punta l’Inter anche se a mezzo servizio. Kingsley Coman è un altro che sta migliorando nella condizione, non però Neuer. Il portiere campione del mondo e d’Europa ha ancora problemi da risolvere con cautela, lo spiega la BILD in Germania.

Neuer, le ultime sulle condizioni

RECUPERO – Neuer in questi ultimi giorni sta svolgendo allenamenti individuali di presa e coordinazione a terra. Non è stato però ancora in grado di saltare con il polpaccio in quanto l’infortunio muscolare non è stato semplice da superare. La riabilitazione richiede molto tempo e sicuramente il portiere salterà l’impegno del weekend in Bundesliga con il Borussia Dortmund. In occasione della gara di ritorno di mercoledì prossimo a San Siro contro l’Inter rimane piuttosto complicata la presenza dell’estremo difensore tra i pali. La sensazione è che sarà ancora il giovane Urbig a sostituirlo.