Neuer mette nel mirino l’Inter: torna ad allenarsi il capitano del Bayern

Manuel Neuer, portiere e capitano del Bayern Monaco, sta cercando di recuperare dall’infortunio al polpaccio in tempo per giocare i quarti di finale di Champions League contro l’Inter. Quest’oggi è tornato a correre nel centro di allenamento dei bavaresi.

LA SITUAZIONE – A poco più di una settimana da Bayern Monaco-Inter, in programma mercoledì 9 all’Allianz Arena, Vincent Kompany deve fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa. Nelle ultime settimane i bavaresi hanno perso Alphonso Davies e Dayton Upamecano per diversi mesi. Non solo loro salteranno l’incrocio con i nerazzurri, nell’ultima gara di Bundesliga contro il Saint Pauli è finito ko l’altro centrale Hiroki Ito. Adesso le alternative a disposizione del tecnico belga nel reparto difensivo diminuiscono ulteriormente. Sono rimasti Kim, anche lui alle prese con un problema alla schiena, Dier, Guerreiro, Boey e Stanisic, con la possibilità di adattare all’occorrenza Laimer e Kimmich come terzini. Il Bayer Monaco spera di riuscire a recuperare in tempo il portiere titolare, Manuel Neuer.

Neuer recupera in tempo per Bayern Monaco-Inter? Oggi è tornato in campo

RECUPERO – Arrivano aggiornamenti sul recupero del capitano del Bayern. Come riportato dalla Bild, Manuel Neuer sta lavorando al suo ritorno, dopo lo strappo alle fibre muscolari del polpaccio, e quest’oggi è tornato a correre per la prima volta nel centro sportivo di Monaco. Il portiere 39enne non si è allenato interamente, ma ha completato una prima sessione sul campo di allenamento. Tanto basta per riaccendere le speranze dei bavaresi di riuscire a recuperare l’estremo difensore per la semifinale di Champions League. Più realisticamente, secondo le previsioni del giornale tedesco, Neuer potrebbe esserci per il ritorno di San Siro, in programma il 16 aprile. All’andata molto probabilmente toccherà ancora a Jonas Urbig difendere i pali del Bayern Monaco contro l’Inter.