Neuer, Bayern Monaco è fiducioso: speranza contro l’Inter

Il Bayern Monaco ha comunicato nella giornata di oggi che Manuel Neuer ha avuto una ricaduta al polpaccio destro, che comporterà lo slittamento del suo ritorno in campo. In Germania sono fiduciosi che il leggendario portiere tedesco riuscirà a recuperare per l’andata dei quarti di Champions contro l’Inter.

LA SITUAZIONE – A tre settimane dall’incrocio in Champions League, sia Bayern Monaco che Inter avevano l’obiettivo di sfruttare la sosta delle nazionali per cercare di recuperare i vari giocatori infortunati. Se Inzaghi deve fare i conti con i problemi di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, neanche il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany, può sorridere. Come annunciato oggi dal sito del club tedesco, Manuel Neuer dovrà prendersi una pausa dagli allenamenti perché: «c’è stata una reazione nei muscoli del polpaccio». Il capitano del Bayern Monaco aveva saltato le ultime due partite di Bundesliga e il ritorno degli ottavi di Champions League a causa di un infortunio al polpaccio rimediato nell’andata contro il Bayer Leverkusen. Questo nuovo forfait è dovuto dagli sforzi fatti negli ultimi giorni dal portiere 38enne per cercare di rientrare il prima possibile. Non è ancora chiaro nel dettaglio l’entità del nuovo problema.

I tempi di recupero di Manuel Neuer

NOVITÀ – Secondo quanto raccolto da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, Manuel Neuer salterà sicuramente le prossime due partite contro St. Pauli e Augsburg in Bundesliga. Ma, secondo la redazione tedesca di Sky, dovrebbe essere possibile il suo rientro in campo per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, in programma l’8 di aprile all’Allianz Arena di Monaco. I nerazzurri si augurano che il rientro dell’estremo difensore non sia “lampo”: Neuer è un fattore per i bavaresi. Rappresenta una garanzia tra i pali e soprattutto è un vero leader, esperto nel guidare sapientemente la linea difensiva. La stessa cosa non si può dire di Jonas Urbig. Il giovane portiere classe 2003, in queste prime uscite in cui ha dovuto sostituire Neuer, non è stato convincente, e ha commesso diversi errori: su tutti quello del gol del pareggio nell’ultima gara contro l’Union Berlino.