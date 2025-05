Nesti: «Telecronaca Inter-Barcellona epica, ma un errore c’è stato»

Carlo Nesti, ospite al format Microfono Aperto in onda su Radio Sportiva, è tornato sulle polemiche scaturite dalla telecronaca di Inter-Barcellona fatta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Per il giornalista il commento è stato caloroso e coinvolgente, nonostante un errore d’interpretazione.

GIUDIZIO – Carlo Nesti è intervenuto sulle polemiche scaturite a seguito della telecronaca di Inter-Barcellona, fatta dai commentatori di Sky Sport Fabio Caressa e Beppe Bergomi, giudicata troppo poco imparziale. Per Nesti il lavoro svolto dai colleghi è stato ottimo, tanto da meritarsi una congratulazione per aver avuto l’opportunità di commentare una sfida che resterà negli annali: «Telecronaca Caressa e Bergomi in Inter-Barcellona? È stata una telecronaca calorosa, l’avrei voluta fare io. Entrerà nella storia, non solo la partita, ma anche il racconto. Beati loro, li apprezzo e li invidio molto. Partita che capita di rado».

Nesti individua un errore dei cronisti in Inter-Barcellona

ERRORE – Per Nesti i due commentatori sono incappati in un errore nel corso del racconto di Inter-Barcellona: «Mi viene da dire solo una cosa: c’è stato un solo episodio che non mi ha convinto. L’intervento in area di rigore di Acerbi, quando pallone gli sbatte sul braccio. Caressa e Bergomi hanno ribadito un concetto che nel calcio attuale non c’è più: l’involontarietà, purtroppo, non fa parte del regolamento odierno. Adesso si guardano tante cose, ma non la volontarietà. Chiaro che fosse involontario, ma per il regolamento di oggi, quel braccio era largo ed era punibile con il calcio di rigore. Interpretazione data dai due è contraria al regolamento attuale».