Nesti sull’inchiesta ultras: «Patteggiamento Inter sacrosanto»

Carlo Nesti, in diretta su Radio Sportiva, ritorna a parlare dell’inchiesta della Giustizia Sportiva legata al mondo ultras. Per il giornalista il patteggiamento e le relative squalifiche erogate ai tesserati dell’Inter sono corrette e giuste. Nesti considera sproporzionate le precedenti sanzioni in casi analoghi.

POLEMICHE – Carlo Nesti spegne le polemiche scaturite a seguito del patteggiamento fatto dall’Inter con la Giustizia Sportiva per l’inchiesta ultras. I tesserati dell’Inter, tra cui Hakan Calahanoglu e Simone Inzaghi, hanno già scontato la loro squalifica nell’ultima gara di campionato contro l’Hellas Verona. Il giornalista considera sbagliate ed esagerate le precedenti sanzioni applicate alla Juventus: «Tutto è ricominciato con il patteggiamento dell’Inter. Patteggiamento per me è stato sacrosanto: è previsto dalla legge. Comprendo bene la situazione dei tesserati, che non sanno come gestire i rapporti con il mondo ultras. Questa è una figura sempre più legata alla criminalità. Minacce e ricatti portano a commettere degli errori, come successo ai tesserati dell’Inter. È vero che, nell’episodio precedente, nei riguardi della Juventus, il metro utilizzato fu molto più severo. Ma giudice era ovviamente diverso.

Oltre al caso dell’Inter, l’episodio riguardante Agnelli

IL GIUDIZIO – Nesti ha poi proseguito: «Andrea Agnelli denunciò i propri ultrà, per poter individuare queste persone, ma gli si è ritorta contro ed è stato incriminato. In quel caso bisognava usare un amano più leggera rispetto a 12 mesi di squalifica».