Nesti: «Situazione Skriniar confusa, ma l’Inter ha ottime alternative»

Carlo Nesti, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua sulla sempre più intricata situazione Skriniar in casa Inter.

GIUDIZIO COMPLICATO − Carlo Nesti ha espresso la sua opinione sui sospetti dei tifosi dell’Inter riguardo l’infortunio occorso a Milan Skriniar: «Skriniar guarda caso da quando è stato ceduto al PSG è scomparso dai radar. Poi la gente non è stupida ed è normale che vengano dei sospetti. È lecito pensare che il giocatore cerchi di salvare le gambe per non perdere l’occasione di andare a giocare nel club al quale aspirava. Però come ho sempre ripetuto in questi casi non ci vogliono degli indizi ma delle prove. Io posso soltanto dire che comprendo lo stato d’animo dei tifosi perché la situazione è molto ibrida. Non si riesce a comprendere fino a che punto il giocatore sia infortunato. Fortunatamente l’Inter ha degli ottimi giocatori e delle ottime alternative, e penso soprattutto a Darmian. Un giocatore che ha saputo adattarsi sia al ruolo di laterale destro, sia a quello di difensore centrale intermedio. Poi c’è anche Bastoni che sta letteralmente esplodendo. Quindi buon per l’Inter che più di un’alternativa a Skriniar la ha».