Nesti: «Scudetto? Situazione favorevole all’Inter! Un acquisto possibile»

Inter, Milan e Napoli sono in lotta per lo scudetto con la Juventus pronta ad approfittare di qualche passo falso. Carlo Nesti – intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva -, vede una situazione al momento più favorevole ai nerazzurri. Poi un commento su Dybala

ATTACCANTI – L’Inter per la prossima stagione ha intenzione di rinforzare l’attacco e tra i nomi in primo piano c’è quello di Gianluca Scamacca. Carlo Nesti ritiene che sia il Milan la squadra che ha maggior bisogno di un attaccante: «L’Inter ha Dzeko e Lautaro Martinez ma ha la possibilità di acquistare Scamacca, la Juventus ha Vlahovic, il Napoli ha Osimhen, la Lazio ha Immobile e quindi è il Milan ad avere bisogno di un attaccante. Dybala-Milan? L’argentino al posto di Brahim Diaz ci starebbe molto bene anche per via del problemi di concretizzazione. È anche vero però che, a livello di rumors, di Dybala al Milan al momento non si è parlato».

SITUAZIONE FAVOREVOLE – Nesti parla poi della lotta scudetto tra Inter, Milan e Napoli: «Scudetto? Le possibilità ci sono tutte per il Milan, l’unica cosa di negativo che possiamo dire è che non è più padrone del suo campionato. La situazione è diventata favorevole all’Inter. Ho dato un’occhiata al calendario e francamente mi è difficile dire chi è favorito, siccome quest’anno anche le squadre medio piccole hanno acquistato una fisionomia diversa, molto più propositiva. È difficile trovarne una che non ha un gioco. Oggi tutti giocano per i 3 punti mentre una volta si giocava per il pareggio, quindi mi è davvero difficile dire gli ostacoli per l’una e per l’altra».