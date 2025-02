Nesti: «Scudetto? Non solo Inter e Napoli. Una squadra può inserirsi!»

Carlo Nesti ha espresso la sua visione in merito alla corsa scudetto, sottolineando come oltre all’Inter e al Napoli anche un’altra squadra possa inserirsi.

IL RAGIONAMENTO – Carlo Nesti ha parlato a Radio Sportiva della lotta scudetto, lasciando aperta una possibilità: «L’Inter è sempre in corsa, anche dopo la sconfitta contro la Fiorentina per 3-0. L’atteggiamento che ha mostrato in Champions League testimonia come la squadra sia in grado di avere anche un rendimento e una capacità di stare in campo diametralmente diversi rispetto a quanto visto con i toscani. Penso che ci sarà dunque una lotta contro il Napoli, con l’Atalanta che non dev’essere considerata tagliata fuori dai discorsi».