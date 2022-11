Nesti: «Rigore non dato al Verona? Contro l’Inter mano Danilo paralizzata!»

Inter e Juventus si sono sfidate una settimana fa e dopo le rispettive vittorie con Bologna e Verona il distacco in classifica è rimasto invariato, con i bianconeri sempre in vantaggio di un punto. A far discutere sono due episodi che vedono come protagonista sempre Danilo. Carlo Nesti, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ironizza su quanto accaduto

NESSUN TORTO – Inter e Juventus protagoniste anche a distanza. Carlo Nesti parla del rigore non assegnato al Verona per fallo di mano di Danilo tornando al derby d’Italia: «Il rigore non dato al Verona per fallo di mano di Danilo? Nella partita precedente contro l’Inter un gol è stato annullato per un tocco di mano sempre di Danilo dove io ho detto, scherzosamente, che in medicina generale presto si studierà l’alternativa di un’ingessatura nel modo in cui è stata bloccata la mano di Danilo. Nel senso che la mano era letteralmente paralizzata e bloccata, non si poteva non colpire il pallone con la mano salvo tagliarsi la mano o il braccio. Questi episodi non vanno a favore o torto di una squadra di calcio».

GIUSTIFICAZIONI – Incalzato poi da un radioascoltatore, Nesti chiarisce: «Compensazione? Non mi sono minimamente sognato di parlare di compensazione, nel senso che il pericolo c’è nel calcio nel corso della stessa partita, ma quando cambia l’arbitro no. Sì per carità, magari in passato può essere che sia successo ma ci credo veramente poco».