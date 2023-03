Nesti: «Porto-Inter, recupero incomprensibile! I 3 segreti di Inzaghi»

Nesti è ritornato sulla gara di ieri sera fra Porto e Inter, che ha sancito la qualificazione dei nerazzurri ai quarti di Champions League. Critiche sul recupero ed elogi a Inzaghi

QUALIFICATA − Tramite il proprio profilo Facebook, Carlo Nesti ha commentata la gara di ieri: «I 3 segreti di Spalletti, per fare strada in Europa, calzano a pennello per Inzaghi: “Ci vogliono cuore, cervello e cu…”. Sono proprio i requisiti di un San Simone, con ghiaccio, legittimamente ringalluzzito dalla qualificazione: “L’Inter, in 12 anni, ha vinto 1 titolo, ed io, in 18 mesi, 3”. E’ un’Inter ferri-gna (e qui Riccardo non c’entra), che va giudicata secondo tempi, e modi, distinti. Per 90′, impermeabile, con Darmian, seppure ammonito, e Lautaro Martinez vertici della piramide dei voti: alto il primo, basso il secondo. Poi, per 7 minuti incomprensibili di recupero, catenacciara, salvata da 2 pali, stra-Onana e Dumfries. È vero che il Porto impone il 67% del possesso palla, ma con sporadici sbocchi. È altrettanto vero che 5 tiri nerazzurri, contro 7, finiscono nello specchio della porta, segno di una fase, comunque, intraprendente di contenimento».