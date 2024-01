Nesti dà manforte al coro: «Simeone? Pure un altro da espellere!»

È ormai abitudine consolidata quella di creare inutili polemiche intorno a episodi arbitrali legati all’Inter. Anche Carlo Nesti ha qualcosa da ridire sull’espulsione di Simeone ma non solo.

SANZIONI – Nella finale di Supercoppa Italiana il Napoli rimane in dieci per l’espulsione di Giovanni Simeone. Al coro mediatico che, per l’ennesima volta, si scaglia contro l’Inter si unisce in qualche modo anche Carlo Nesti. Il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, dichiara sull’arbitraggio di Napoli-Inter: «Comprendo lo stato d’animo del tifoso del Napoli perché ieri sera probabilmente c’era anche un altro episodio nel quale si poteva intervenire e poteva essere sanzionato. Al di là dell’espulsione di Simeone, per contro è stato graziato Hakan Calhanoglu. Senza togliere nulla al successo dell’Inter che nel secondo tempo stava cominciando ad attaccare in prevalenza rispetto al Napoli. Indubbiamente l’espulsione ha pesato e forse si poteva tornare in parità numerica se l’arbitro avesse considerato».