Nesti: «Italia, in difesa punto tutto su Dimarco. Darmian merita!»

Nella formazione titolare di Italia-Macedonia del Nord molto probabilmente giocheranno alcuni calciatori dell’Inter. Su due di essi, Dimarco e Darmian, si sofferma Carlo Nesti.

IN FORMA – Carlo Nesti elogia due azzurri dell’Inter, che questa sera scenderanno sul campo dell’Olimpico per Italia-Macedonia del Nord. Intervenuto su Radio Sportiva, il giornalista afferma: «Per quanto riguarda la difesa dell’Italia io punto molto su un giocatore che è in condizioni eccezionali: Federico Dimarco. Non pretendo che faccia quel gol da cinquantasei metri che ha fatto in campionato. Però, al di là di quel gol, anche in quella partita ha mostrato una gamba veramente straordinaria e, soprattutto, un sinistro davvero magico. Sono contento che Matteo Darmian venga nuovamente confermato, seppur in un ruolo diverso da quello che occupa nell’Inter. Un uomo che, dopo tante delusioni, meritava veramente di rientrare nel giro azzurro».