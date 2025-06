Nesti: «L’Inter ha voltato pagina. Con Chivu giovani e una novità tattica!»

Dalla tragica finale di Champions League agli ottavi di finale del Mondiale per Club è passato meno di un mese. Carlo Nesti analizza quanto c’è di nuovo e diverso rispetto al passato nella squadra di Cristian Chivu.

FINALE A SÈ – Carlo Nesti, intervenuto su Radio Sportiva, ritorna sulla tragica partita del 31 maggio: «La finale di Champions League dell’Inter è una partita a sé stante, un po’ come fu il 5 maggio, se vogliamo. Sono quelle partite che uno non riuscirà mai a spiegare mai completamente se non con la grande forza dell’avversario, in questo caso. Il PSG ha davvero giocato la partita perfetta, difficilmente io ho visto una partita di questo genere. I francesi non hanno proprio sbagliato nulla».

Dalla finale di Champions League al Mondiale per Club: com’è cambiata l’Inter di Chivu

VOLTATO PAGINA – Carlo Nesti prosegue, ripensando alla finale di Champions League: «L’Inter probabilmente è arrivata spremuta, non tanto dal punto di vista fisico quanto da quello psicologico. La prima mazzata è arrivata prestissimo e non c’è stata la possibilità di rialzarsi. Tante cose probabilmente non le conosceremo mai, ma quello che conta è il fatto che l’Inter con questo nuovo allenatore ha voltato pagina. È un squadra che, naturalmente, deve svecchiarsi e lo sta facendo».

UNA NUOVA SQUADRA – Carlo Nesti conclude, prendendo in esame le ultime gare dell’Inter al Mondiale per Club: «Alle spalle di due grandissimi giocatori come Lautaro Martinez e Marcus Thuram sta trovando un’alternativa da Nazionale che è Pio Esposito. Sta trovando un giovane come Peter Sucic a centrocampo, perché anche lì bisogna pensare al futuro. Quella che si è vista contro il River Plate è stata un’Inter molto attenta in difesa e con un’innovazione rispetto al calcio di Inzaghi. Chivu sta cercando di educare e istruire i giocatori al pressing alto, al contrasto immediato dei primi difensori che portano palla. Questa è una novità e farla con 40 gradi non è molto agevole però ci sta provando ed il tentativo è molto lodevole».