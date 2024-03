Nesti: «L’Inter può ritornare in finale, anche se mi preoccupa una cosa»

Nesti si esprime sull’Inter e sul suo percorso in Champions League. Il giornalista ha fiducia, anche se non nasconde una preoccupazione.

INSIDIE MA FIDUCIA − Carlo Nesti a Radio Sportiva si esprime sul percorso dei nerazzurri in Champions League: «L’Inter? Sono uno degli estimatori di questa stagione, siamo in tanti se vogliamo essere obiettivi. Ha la possibilità di fare strada in Champions League. Purtroppo il risultato dell’andata è striminzito e non dà rassicurazioni. Il ritorno per questo mi preoccupa un po’, anche se la forza dell’Inter è molto importante così come la consapevolezza della squadra e secondo me ha tutte le carte per ritornare nuovamente in finale come l’anno scorso».