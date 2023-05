Nesti: «Inter, Inzaghi valorizzatore. Milan momento difficile»

Carlo Nesti ha analizzato lo stato del Milan e dell’Inter, soffermandosi anche e soprattutto sul lavoro di Simone Inzaghi. Il giornalista ha in particolar modo posto l’accento sulla capacità del tecnico nerazzurro di saper valorizzare la rosa a sua disposizione.

MOMENTI DIFFERENTI – Carlo Nesti ha analizzato in questo modo lo stato delle due milanesi dopo il derby di mercoledì: «Per il Milan è un momento sicuramente difficile, non soltanto per quello che è accaduto contro l’Inter in Champions League. Ma anche per gli infortuni, come quello di Leao che non sappiamo se giocherà la partita di ritorno. Inzaghi ha valorizzato al massimo giocatori come Darmian, Calhanoglu e Mkhitaryan. Ha dimostrato che anche alle prese con elementi anagraficamente maturi si può migliorare».