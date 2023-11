Nesti: «Inter in fuga battendo la Juventus. C’è solo un problema!»

Dopo la pausa per le Nazionali arriverà il big match di campionato fra Inter e Juventus. Cosa significherebbe per i nerazzurri vincere a Torino? Lo spiega Carlo Nesti su Radio Sportiva.

FUGA – Carlo Nesti pensa che l’Inter si molto più preparata di altre squadre di Serie A. Contro la Juventus le chance sono alte, se non fosse per un problema in un reparto: «Se l’Inter vince contro la Juventus può andare in fuga? Di fuga si parla sicuramente. Per me l’Inter è la squadra più forte del campionato. In questo momento lo è più di una spanna rispetto alle rivali che stanno vacillando. Ci sono club come Napoli e Milan che hanno indubbiamente problemi e hanno perso già dei punti. Battendo la Juventus non so se possa diventare un campionato tipo quello della fuga del Napoli, forse questo no. Però quasi, perché vedo veramente l’Inter concentratissima e quotatissima. Ci sono soltanto dei problemi che riguardano la difesa, non avere Bastoni e Pavard. Sappiamo che una delle grandi risorse dell’Inter è proprio rappresentata dalla retroguardia. E questa risorsa non potrà esistere con delle defezioni di questo genere».