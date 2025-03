Nesti: «Inter diversa. Turnover? Inzaghi non può fare miracoli»

Carlo Nesti, in diretta a Microfono Aperto, su Radio Sportiva, ha parlato delle ultimo periodo di stagione vissuto dall’Inter. Nesti ha sottolineato un’aspetto positivo della squadra di Inzaghi.

MOMENTO – Carlo Nesti ha analizzato il momento che ha vissuto l’Inter nelle ultime gare prima della sosta delle Nazionali: «Credo che a partire dalla gara di ritorno contro il Feyenoord in cui ha vinto facendo turnover per assenze di molti big, si vede un’Inter diversa. Prima difendeva in un modo in Champions League ed era più svagata e meno concentrata in campionato. Adesso credo che si stanno bilanciando le due versioni della squadra.

CI sono giocatori che stanno entrando in forma, il problema rimane quello degli acciacchi e degli infortuni. L’Inter nel periodo meno brillante ha pagato le tante assenze, penso a quelle di Calhanoglu e Dimarco. In questo momento della stagione bisogna anche essere fortunati. Bravo Inzaghi nel gestire il turnover ma non può fare miracoli, le seconde linee sono diverse dai titolari».

ABILITÀ – Nesti sottolinea una delle forze dell’Inter: la capacità di trasformare molti calci piazzati in gol. Per il giornalista risulterà utile anche in Champions League: “Con il Bayern sono fiducioso, quanto meno i nerazzurri se la giocheranno. Su 65 gol fatti in campionato 20 arrivano da palla inattiva, una risorsa importante nel calcio moderno. Corner e punizioni sono un fattore da non sottovalutare».