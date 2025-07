Nesti: «Inter, con Lookman in rosa un giocatore verrebbe sacrificato»

L’Inter per molti tifosi sta facendo un errore strategico acquistando Ademola Lookman. In questo modo un giocatore nerazzurro avrebbe meno spazio negli 11 titolari.

RIFLESSIONE – L’Inter, secondo Carlo Nesti, intervenuto a Radio Sportiva, potrebbe compromettere o penalizzare un giocatore nerazzurro con un possibile arrivo di Ademola Lookman: «Parlando di Inter capisco la preoccupazione nerazzurra e azzurra, che io condivido, riguardante Pio Esposito. Siamo sempre alle solite. Va bene che l’Inter giocherà tante partite ed è impegnata su 3 fronti. In un calcio con meno stranieri sarebbe titolare e sarebbe utilissimo anche per Gennaro Gattuso per la nazionale».

Inter, Pio Esposito avrebbe poco spazio in un attacco stellare

SQUADRONE – L’Inter se dovesse chiudere in positivo la trattativa per Lookman avrebbe uno degli attacchi più orti d’Europa. In quest’ottica il telecronista prosegue l’intervista: «Nell’Inter, in questa situazione, Pio Esposito farebbe molta più fatica, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny e perché no anche Lookman che sta cercando disperatamente i nerazzurri. L’Inter diventerebbe uno squadrone perché avrebbe un reparto offensivo eccezionale. Stiamo parlando di 5 giocatori, e non so quando potrebbe giocare Pio Esposito. Nella Liga spagnola ad esempio un giovane come Esposito sarebbe titolare. Li c’è il 25% di Under 21 nella massima serie spagnola. In Italia siamo solo al 3%, quindi c’è una differenza abissale».