Nesti: «Inter, dimostrata una cosa. Tra Manchester City e Real Madrid…»

Durante il suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, Carlo Nesti ha fatto il punto anche su quanto dimostrato dall’Inter in questa stagione. Con un commento, poi, su un’eventuale finale contro Manchester City o Real Madrid.

DIMOSTRAZIONE – Carlo Nesti ha parlato in questo modo della stagione nerazzurra e del percorso in Champions League: «L’Inter ha dimostrato quest’anno di essere molto forte nelle partite secche o andata e ritorno. Molto meglio che non in campionato. In una partita unica, se dovesse arrivare in finale, potrà dare fastidio sia al Manchester City che al Real Madrid».